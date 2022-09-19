Податковий борг виріс майже на 17 мільярдів з моменту вторгнення РФ – Опендатабот

За час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг виріс на 15% - на 16,8 млрд гривень. Наразі сума заборгованостей по податках становить понад 124 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані ДПС.

"Для порівняння, за весь 2021 рік податковий борг виріс тільки на 1,7 млрд грн. Однією з причин такого стрімкого зростання може бути закриття даних про борги від моменту вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі підприємці при виборі партнерів та контрагентів не можуть побачити, хто сплачує податки, а хто перестав це робити від початку бойових дій.

"Податкові борги не містять оборонної та стратегічно важливої інформації - тим більш, зважаючи на те, що загальну суму боргу продовжують публікувати. Натомість закриття даних Державною податковою службою не дає змоги свідомому бізнесу обирати контрагентів, які підтримують державу та сплачують податки.

Війна не закінчиться завтра, а ми маємо навчитися жити у нових реаліях та відкривати дані так, аби не послаблювати військовий фронт та допомагати економічному", - заявив СЕО Опендатабот Олексій Іванкін.

Економічна правда