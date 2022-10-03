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"Газпром" за три квартали скоротив видобуток газу на 17%, експорт впав на 40%

Понеділок, 3 жовтня 2022, 16:30 - Олексій Павлиш

Російський "Газпром" у січні-вересні 2022 року видбоув 313,3 млрд кубометрів газу - це на 17,1% (на 64,8 млрд кубометрів) менше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

При цьому експорт до країн "далекого зарубіжжя" за вказаний період впав на 40,4% або на 58,9 млрд кубометрів - до 86,9 млрд куб. м. 

При цьому, як заявляє "Газпром", зростає експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" у рамках двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC.

"Постачання регулярно йдуть понаддобові контрактні кількості. У вересні зафіксовано два історичні максимуми добового обсягу експорту за весь час поставок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Газовий видобуток російським "Газпромом" від початку року і до 15 липня скоротився на 10,4%, а експорт до країн поза межами СНД впав на 33,1%.

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Економічна правда

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