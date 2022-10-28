У Центробанку РФ знову заявили про негативний вплив мобілізації на економіку

Центробанк РФ прогнозує, що оголошена Путіним мобілізація в РФ для війни проти України стримуватиме споживчий попит та інфляції на горизонті найближчих місяців. Але потім її ефекти будуть проінфляційними.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на заяву Банку Росії.

"Після закінчення декількох місяців ефекти від часткової мобілізації будуть проінфляційними за рахунок посилення обмежень на боці пропозиції", - вважають в ЦБ.

Як заявляють в регуляторі, мобілізація також вплине на економічну активнісь в Росії - так, значна частка підприємств, як і раніше, зазнає труднощів у виробництві та логістиці, також зростають "обмеження на ринку праці, зокрема внаслідок часткової мобілізації".

"Якщо на горизонті найближчих місяців часткова мобілізація може мати переважно дезінфляційний вплив завдяки слабшій динаміці споживчого попиту, то надалі її ефекти будуть проінфляційними завдяки посиленню обмежень на боці пропозиції в економіці загалом", - йдеться у заяві.

У РФ оголосили "часткову мобілізацію" 21 вересня. 14 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що вона завершиться за кілька тижнів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 28 жовтня доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Мобілізація в Росії, яку агресор проводить для ведення війни проти України, посилить дефіцит робочої сили та підірве довіру споживачів, відтак економіка відновила падіння, заявляли раніше в Центробанку РФ.

Економічна правда