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БЕБ викрило приватну видобувну компанію в ухиленні від сплати 22 мільйонів податку

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:12 - Анастасія Жарикова

Бюро економічної безпеки викрили директора та головного бухгалтера приватного акціонерного товариства в ухиленні від сплати 22,6 мільйона гривень податків, їм оголосили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Співробітники Бюро викрили співробітників ПАТ, які в 2020–2021 роках порушували порядок ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності.

Для розробки корисних копалин, товариство орендувало земельну ділянку, що відноситься до ділянок державної і комунальної власності, у райдержадміністрації. З метою ухилення від сплати податків, керівництво ПАТ умисно занизило розмір орендної плати за земельні ділянки. 

"Такі дії службових осіб товариства призвели до фактичного ненадходження до бюджету у сумі 22,6 млн гривень", – йдеться в повідомленні

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

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Бюро економічної безпеки встановило, що ймовірні втрати бюджету від діяльності агротрейдерів складають 4,8 мільярда гривень податків, а неповернення ними валютної виручки може скласти 1,8 мільярда доларів.

БЕБ податки видобуток
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