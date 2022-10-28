Американські техкомпанії втратили $800 мільярдів вартості за тиждень

В останній тиждень жовтня вартість найбільших американських технологічних компаній знизилася на 1 трлн доларів після того, як вони розкрили свої квартальні результати, але наприкінці тижня дещо відновилися.

Про це повідомляє Financial Times.

Втрати на фондовому ринку прискорилися в четвер після того, як Amazon здивував інвесторів слабким прогнозом доходів на четвертий квартал року, який є найважливішим для платформи "святковим" сезоном. За прогнозами компанії, виручка в цьому періоді, ймовірно, буде на 15 млрд дол нижче за прогнози аналітиків у 155 млрд дол.

Ця новина завершила тиждень, коли великі техкомпанії США розкривають свої результати за квартал. Звіти показали, що сплеск зростання за час пандемії коронавірусу закінчився, що сигналізує їхню вразливість до інфляції і уповільнення зростання економіки у країнах світу.

Amazon і Microsoft заявили, що зростання їхнього "хмарного" бізнесу сповільнилося більше, ніж очікувалося, оскільки клієнти прагнуть скоротити свої витрат. Ця новина посилила побоювання, що деякі з бізнесів, які вважалися найбільш стійкими до уповільнення, зокрема – хмарні обчислення і рекламу пошуковика Google, починають страждати.

Негативний прогноз Amazon поширив такі побоювання на сектор електронної комерції, а реакція на квартальні звіти цього тижня призвела до того, що сукупна вартість п'яти найбільших технологічних компаній, до яких також входять Alphabet, Apple, Meta і Microsoft, знизилася приблизно на 950 мільярдів доларів США порівняно з початком сезону звітності.

Лише Apple вдалося уникнути розчарування, адже повідомила про виручку та прибуток, що перевищили очікування аналітиків. Ця новина сприяла частковому відновленню ринку та скоротила загальну втрату до 770 млрд дол, після чого п'ятірка компаній залишилася із загальною вартістю 6,43 трлн дол.

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Нагадуємо:

Технологічний гігант Meta (раніше - Facebook) прозвітував про четвертий поспіль квартал падіння прибутку, внаслідок чого компанія втратила 67 млрд доларів ринкової вартості.