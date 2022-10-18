Голова НБУ – члену правління "ПриватБанку" Лебединцю з "батальйону Монако": Як ви там? Службовий транспорт не підводить?
Журналісти УП зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця. На розслідування відреагував голова НБУ Андрій Пишний.
Про це йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Батальйон "Монако" 2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі".
Журналісти помітили автомобіль Toyota Land Cruiser на виїзді з Сен-Жан-Кап-Ферра (округ Ніцца). За даними УП, автівка зареєстрована на державний банк ПриватБанк.
За кермом авто журналісти побачили заступника голови правління ПриватБанку з питань реорганізації та проблемних активів Ігоря Лебединця.
На розслідування УП, в якому, зокрема, йшлося про Лебединця, відреагував голова Національного банку України Андрій Пишний.
Пишний подякував автору розслідування Михайлу Ткачу - за його словами, "банківський нагляд НБУ до всього ще отримав трохи роботи".
Також голова НБУ звернувся до члена правління ПриватБанку Ігоря Лебединця.
"... По-друге, хочу поцікавитись у Ігоря Лебединця, члена правління "Приватбанку", 100 відсотків акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в … Монако.
Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає?
Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там - в Монако! Спите?", - написав Пишний у Facebook.
"Вірю, що сором і дикість цієї ситуації під час війни, а також репутаційні втрати, понесені і потенційні, спонукатимуть усіх причетних відреагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче і, звісно, в межах чинного законодавства.
Ну, а банківський нагляд свою роботу виконає сумлінно!", - додав голова НБУ.
Економічна правда