Голова НБУ – члену правління "ПриватБанку" Лебединцю з "батальйону Монако": Як ви там? Службовий транспорт не підводить?

Журналісти УП зафіксували на Лазурному березі Франції на службовому авто члена правління державного ПриватБанку Ігоря Лебединця. На розслідування відреагував голова НБУ Андрій Пишний.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача "Батальйон "Монако" 2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі".

Журналісти помітили автомобіль Toyota Land Cruiser на виїзді з Сен-Жан-Кап-Ферра (округ Ніцца). За даними УП, автівка зареєстрована на державний банк ПриватБанк.

скріншот з відео УП

скріншот з відео УП

За кермом авто журналісти побачили заступника голови правління ПриватБанку з питань реорганізації та проблемних активів Ігоря Лебединця.

Скріншот з відео УП

На розслідування УП, в якому, зокрема, йшлося про Лебединця, відреагував голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пишний подякував автору розслідування Михайлу Ткачу - за його словами, "банківський нагляд НБУ до всього ще отримав трохи роботи".

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Також голова НБУ звернувся до члена правління ПриватБанку Ігоря Лебединця.

"... По-друге, хочу поцікавитись у Ігоря Лебединця, члена правління "Приватбанку", 100 відсотків акцій, якого належить державі, яка змушена вести війну в той час, як член правління державного банку напружено наближає нашу перемогу в … Монако.

Як ви, пане Ігоре? Службовий транспорт не підводить, годують добре, безпілотники не турбують, сонцезахисного крему вистачає?

Хвилюємось тепер за вас дуже-дуже, як ви там - в Монако! Спите?", - написав Пишний у Facebook.

скріншот з відео УП

"Вірю, що сором і дикість цієї ситуації під час війни, а також репутаційні втрати, понесені і потенційні, спонукатимуть усіх причетних відреагувати на цю ситуацію відповідально, рішуче і, звісно, в межах чинного законодавства.

Ну, а банківський нагляд свою роботу виконає сумлінно!", - додав голова НБУ.

Економічна правда