НБУ не погодив збільшення участі найбільшого акціонера "Альфа-банку" через санкції

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Національний банк заборонив набуття Андрєєм Косоговим істотної участі в "Альфа-банку" внаслідок накладених на нього санкцій Радою нацбезпеки і оборони.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Відповідне рішення у четвер, 27 жовтня, ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Рішення зумовлене, зокрема, накладеними раніше персональними санкціями РНБО від 19 жовтня. Це означає невідповідність ділової репутації Косогова вимогам законодавства України.

Як пояснив ЕП колишній голова департаменту з питань ліцензування Олександр Бевз, на погодження пакету документів щодо збільшення частки Косогова у капіталі "Альфи" у Нацбанку було 2 місяці. Водночас відлік часу починається лише тоді, коли НБУ отримає повний пакет документів від банку.

Наразі через компанії ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited "Альфа-банк Україна" належить Міхаілу Фрідману (32,86%) та Андрєю Косогову (40,96%).

У квітні після запровадження міжнародних санкцій проти Міхаіла Фрідмана та Пьотра Авена два інших акціонери "Альфа-Банку" Герман Хан та Алєксєй Кузьмічьов передали свої частки Андрію Косогову. Ця операція відбулася з порушенням законодавства України, бо її мав погодити Національний банк.

Як писала ЕП, за порушення на "Альфа-Банк" наклали штрафні санкції у розмірі 57 млн грн. Крім цього, Косогова позбавили прав управління акціями банку так само, як і Михайла Фрідмана та Пьотра Авена. Відповідні права передали незалежному менеджеру - Симеону Дянкову, який наразі і виконує функції акціонера.

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"За таке порушення Нацбанк міг би застосувати штраф у розмірі до 1% статутного капіталу (287 млн грн) – як за порушення під час воєнного стану. Міг би застосувати і більш жорсткі заходи впливу – аж до визнання неплатоспроможним та виведення з ринку: це на розсуд НБУ", – розповідав тоді асоційований експерт CASE-Україна Євген Дубогриз.

Читайте більше у статті ЕП: Мільярд доларів, зустрічі в ОП з міністрами та непублічні штрафи. Як "Альфа-Банк" хоче зберегти статус-кво в Україні

Нагадуємо:

Національний банк у березні визнав акціонерів українського Альфа-банку, підсанкційних Михайла Фрідмана та Пьотра Авена, такими, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку.







