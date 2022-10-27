Маск заперечує плани звільнити 75% штату Twitter – Bloomberg
Ілон Маск в середу заявив співробітникам Twitter, що не планує скорочувати 75% працівників після того, як отримає управління компанією.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
Маск заперечив раніше повідомлену в зверненні до співробітників цифру. Очікується, що угода з придбання Twitter на суму 44 млрд доларів повинна бути закрита в п'ятницю,
Попри це, як і раніше очікується, що мільярдер скоротить штат в ході поглинання, що викликає занепокоєння серед працівників.
Раніше в четвер Маск опублікував відеоролик, на якому він заходить в офіс із кухонною раковиною. Він змінив опис свого профілю в Twitter на "Головний твіттер".
Нагадуємо:
Співробітники Twitter розповсюдили відкритий лист, в якому протестують проти плану Ілона Маска звільнити 75% співробітників компанії напередодні крайнього терміну завершення угоди щодо придбання Twitter за 44 млрд дол.