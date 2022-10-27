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"Енергоатом" призначив нового гендиректора та топ-менеджерів Рівненської АЕС

Четвер, 27 жовтня 2022, 18:01 - Анастасія Жарикова
 
Енергоатом

Президент держпідприємства НАЕК "Енергоатом" Петро Котін призначив генерального директора Рівненської АЕС, ним став Павло Ковтонюк.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

З кінця червня Ковтонюк виконував обов’язки генерального директора Рівненської АЕС. Має понад 35 років стажу на цьому енергетичному об’єкті, з яких майже 14 займав посаду головного інженера і заступника гендиректора.

Крім цього, головним інженером – першим заступником гендиректора РАЕС призначили Вячеслава Стоянова, який останні чотири місяці був виконувачем обов’язків на цій посаді.

Заступником гендиректора з питань фізичного захисту та режиму з 31 жовтня призначено Олексія Прокопенка, а заступником гендиректора з персоналу з 27 жовтня – Богдана Шмігельського.

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АЕС енергетика Енергоатом
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