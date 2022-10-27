USAID передало 100 генераторів для забезпечення критичної інфраструктури

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 22 громадам України 100 генераторів.

Про це USAID повідомляє у Twitter.

Допомога Україні у підготовці до зими зростає. USAID надало 22 громадам 100 генераторів, що забезпечать роботу лікарень, шкіл, органів влади, якщо інфраструктура буде пошкоджена атаками російських військ", – йдеться в повідомленні.

В Агентстві додали, що від початку великої війни USAID передало українцям більше 700 генераторів.

Допомога 🇺🇦 у підготовці до зими зростає. @USAID надало 22 громадам 100 генераторів, що забезпечать роботу лікарень, шкіл, органів влади, якщо інфраструктура буде пошкоджена атаками рос військ. Від початку неспровокованого вторгнення, USAID доставило в 🇺🇦 вже >700 генераторів pic.twitter.com/oNJ1MzK7o9 — USAID Ukraine (@USAIDUkraine) October 27, 2022

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