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USAID передало 100 генераторів для забезпечення критичної інфраструктури

Четвер, 27 жовтня 2022, 15:31 - Анастасія Жарикова

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 22 громадам України 100 генераторів.

Про це USAID повідомляє у Twitter.

Допомога Україні у підготовці до зими зростає. USAID надало 22 громадам 100 генераторів, що забезпечать роботу лікарень, шкіл, органів влади, якщо інфраструктура буде пошкоджена атаками російських військ", – йдеться в повідомленні.

В Агентстві додали, що від початку великої війни USAID передало українцям більше 700 генераторів.

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Економічна правда
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