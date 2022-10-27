Держпродспоживслужба оштрафувала АЗС - порушників правил формування цін на 75 мільйонів

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Держпродспоживслужба починаючи з травня оштрафувала АЗС на 74,7 мільйона гривень за порушення порядку формування цін на пальне.

Про це повідомляє пресслужба ДПСС.

На виконання доручення прем’єр-міністра, починаючи з травня, фахівці Держпродспоживслужби здійснили 851 позапланових перевірок на ринку пального.

"Встановлені порушення у 641 випадку, що становить 75% від загальної кількості здійснених перевірок", – зазначили у ДПСС.

За результатами проведених заходів прийнято 542 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 74,7 млн гривень.

Типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування цін на пальне. А саме завищення граничного рівня торговельної надбавки та невиконання суб’єктами господарювання вимог постанови Кабміну в частині декларування зміни роздрібних цін на пальне.

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