Україна потребуватиме 3 мільярди доларів щомісяця на соціальне забезпечення

Наступного року Україна щомісячно потребуватиме понад 3 мільярди доларів для покриття видатків соціальної сфери.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час дискусії "Війна в Україні: Фінансування перемоги", передає пресслужба міністерства.

"У 2023 році Україні необхідно понад 3 млрд доларів США фінансової підтримки щомісяця тільки на покриття соціальних видатків", – сказав він.

Крім цього, держава потребує додаткового фінансування для відновлення критичної інфраструктури у найближчій перспективі. У цьому питанні Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів, зокрема ЄС.

Марченко наголосив, що більшість економічних та фінансових проблем у світі, спричинив збройний напад Росії.

"Україна здатна зупинити агресора і, як наслідок, глобальний вплив війни на весь світ, проте нам необхідна підтримка міжнародної спільноти, щоб якомога швидше перемогти. Зброя, санкції, фінансова допомога – те, чого ми потребуємо найбільше", — зазначив міністр.

Голова Мінфіну також зауважив, що що до війни Україна мала стійку економічну ситуацію, але повномасштабне вторгнення РФ завдало сильного удару по економіці і спад ВВП цього року прогнозується у понад 30%.

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