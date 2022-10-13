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В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

Четвер, 13 жовтня 2022, 11:22 - Анастасія Жарикова

Щонайменше 4,3 мільярда доларів знадобиться у наступному році, аби забезпечити усі запити постраждалих від війни.

Такі дані оприлюднило UNOCHA – Управління ООН в Україні з координації гуманітарних прав, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Цього року через російську агресію проти України допомоги потребують 17,7 млн українців. З них 13,4 млн таку допомогу вже отримали від різних операторів на загальну суму 2,9 млрд дол, що становить 67% від загальної потреби.

"Для того, щоб забезпечити усі запити постраждалих, на наступний рік знадобиться щонайменше 4,3 млрд дол", – зазначили у міністерстві.

Значної підтримки потребують ВПО, яких в Україні налічується близько 7 млн, а також мешканці вже звільнених територій.

Нагадуємо:

З початку війни Мінреінтеграції вже перерахувало 197 колишнім полоненим одноразову грошову допомогу по 100 тис. грн кожному. 

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