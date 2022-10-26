Ставки за іпотеками в США зросли до максимуму з 2001 року

Середня процентна ставка за найпопулярнішою позикою на житло в США зросла до найвищого рівня з 2001 року через посилення фінансових умов у житловому секторі.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Асоціації іпотечних банкірів.

Середня контрактна ставка за 30-річним іпотечним кредитом з фіксованою процентною ставкою зросла на 22 б.п. до 7,16% за тиждень, що закінчився 21 жовтня, тоді як складений ринковий індекс MBA, який вимірює кількість заявок на іпотечні кредити, впав на 1,7% порівняно з тижнем раніше.

Активність подачі заявок на іпотеку є найнижчою з 1997 року.

Ставки за іпотечними кредитами зросли більш ніж удвічі з початку року, оскільки Федеральна резервна система проводить агресивне підвищення процентних ставок, щоб приборкати високу інфляцію.

Очікується, що центральний банк підвищить ставки на 75 базисних пунктів вчетверте поспіль після завершення свого наступного засідання 1-2 листопада.

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Раніше повідомлялось, що середня відсоткова ставка за найпопулярнішою позикою на житло в США вперше з 2008 року зросла вище 6% і тепер більш ніж удвічі перевищує рівень, який був рік тому.

Економічна правда