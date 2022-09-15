Ставки за іпотечними кредитами в США вперше з 2008 року перевищили 6%

Середня відсоткова ставка за найпопулярнішою позикою на житло в США вперше з 2008 року зросла вище 6% і тепер більш ніж удвічі перевищує рівень, який був рік тому.

Про це пише Reuters з посиланям на дані Асоціації іпотечних банкірів (MBA).

"Підвищення іпотечних ставок дедалі більше обтяжує чутливий до процентних ставок житловий сектор, оскільки Федеральна резервна система продовжує агресивно підвищувати вартість позик, щоб приборкати високу інфляцію.

З березня Центробанк підвищив базову ставку кредитів овернайт на 225 базисних пунктів", - зазначає агентство.

Очікування посилення політики ФРС призвели до різкого зростання прибутковості казначейських облігацій з початку цього року. Прибутковість 10-річних паперів є орієнтиром для іпотечних ставок.

"Середня ставка за контрактом на 30-річну іпотеку з фіксованою процентною ставкою зросла на 7 базисних пунктів до 6,01% за тиждень, що закінчився 9 вересня, - рівень, який не спостерігався з моменту закінчення фінансової кризи та Великої рецесії", - наголошує Reuters.

Гірші, ніж очікувалося, ключові показники інфляції США, оприлюднені у вівторок, зміцнили очікування, що ФРС буде змушена втретє поспіль підвищити процентну ставку на 75 базисних пунктів на своїй нараді наступного тижня.

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А інвестори тепер прогнозують, що Центробанку доведеться підвищувати ставки швидше, ніж вважалося раніше.

Економічна правда