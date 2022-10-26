Судна, які прямують "зерновим коридором" до Одеси, реєструватимуть в електронній черзі

Держпідприємство "Адміністрація морських портів України" з середи, 26 жовтня, впровадило електронну чергу на підхід та обробку суден, що прямують до портів Одеської області у рамках роботи "зернової ініціативи".

Про це повідомляє пресслужба АМПУ у Facebook.

"Діджиталізація портових процесів є одним із ключових завдань ДП "АМПУ". Впровадження електронної черги для обробки суден у портах Великої Одеси – черговий крок до створення більш прозорих та комфортних умов для бізнесу", – прокоментував керівник підприємства Олексій Востріков.

Подібна технологія була раніше впроваджена у Дунайських портах та показала свою ефективність. Але на відміну від Сулинського каналу, де е-черга не змінюється, у черзі до портів Великої Одеси допустимі зміни, пов'язані з технічними нюансами, такими як неготовність судна до огляду тощо.

"Проте з кожної такої нагоди в електронній черзі навпроти судна будуть вказані об'єктивні причини такої перестановки, - зазначив О. Востріков.

Електронна черга публікуватиметься на офіційному сайті ДП "АМПУ".

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Внаслідок того, що Росія затримує інспекції суден на вхід та вихід з українських морських портів, черга вже перевищила 170 суден.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.