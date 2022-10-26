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ЄІБ надасть 2 мільйони євро на відновлення лікарень в Україні

Середа, 26 жовтня 2022, 13:02 - Анастасія Жарикова

Європейський інвестиційний банк спрямує 2 мільйони євро на відновлення закладів охорони здоровʼя в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Зазначається, що у рамках 5-го Німецько-Українського економічного форуму у Берліні, ЄІБ та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) підписали грантову угоду щодо підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

За нею 2 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) спрямують на відновлення низки закладів охорони здоров’я, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Нагадуємо:

Україна вже отримала другий транш у 550 млн євро фінансової допомоги від Європейського інвестиційного банку, усього передбачена допомога на суму 1,6 млрд євро.

У вересні Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. 

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