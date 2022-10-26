У Білому домі заперечили перевірку компаній Маска на наявність загроз нацбезпеці

Повідомлення про те, що Сполучені Штати обговорюють проведення перевірки щодо національної безпеки деяких підприємств Ілона Маска, "не відповідають дійсності".

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Reuters.

Відповідаючи на запитання про інформацію Bloomberg News минулого тижня, що представники адміністрації Байдена обговорюють, чи повинні деякі з підприємств Маска пройти перевірку щодо ризиків для національної безпеки, Жан-П’єр сказала: "Ці повідомлення не відповідають дійсності... Перевірка національної безпеки - це неправда".

При цьому вона відмовилася коментувати відносини адміністрації Байдена з Маском або його ділові відносини з іншими країнами.

Раніше агенство Bloomberg повідомило, що офіційні особи США зважують, які інструменти, якщо такі є, будуть доступні, щоб дозволити уряду США перевірити деякі підприємства Маска, включаючи супутникову мережу Starlink від SpaceX і його угоду щодо Twitter Inc на суму 44 мільярди доларів, щодо ризиків нацбезпеці.

Присутність іноземних інвесторів в угоді Маска з Twitter може спровокувати розгляд Комітетом з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах (CFIUS), повідомило тоді Bloomberg.

Економічна правда