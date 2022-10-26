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Apple скорочує виробництво iPhone 14 Plus через слабкий попит – ЗМІ

Середа, 26 жовтня 2022, 11:08 - Олексій Павлиш

Компанія Apple Inc скорочує виробництво iPhone 14 Plus і збільшує виробництво дорожчого iPhone 14 Pro через низький попит на модель середнього класу.

Про це пише Reuters із посиланням на дослідницьку компанію TrendForce.

У звіті компанії йдеться, що частка дорожчої серії iPhone 14 Pro зросла до 60% від загального випуску із спочатку запланованих 50%, а в майбутньому вона може зрости до 65%.

Apple не відповіла відразу на запит Reuters про коментар.

"Зосередження уваги Apple на моделях високого класу може допомогти їй протистояти млявості продажів смартфонів. У розпал кризи чипів пристрої преміумкласу Apple Pro та Pro Max, які добре продаються, допомогли компанії збільшити прибуток", - пише Reuters.

У звіті TrendForce йдеться, що зростання відсоткових ставок у США може скоротити споживчі витрати, підірвавши попит на iPhone у першому кварталі 2023 року, що може призвести до падіння виробництва на 14% у річному вимірі - до 52 млн одиниць.

Раніше аналітики говорили, що версії iPhone 14 Pro і Pro Max продавалися швидкими темпами, хоча попит на базову модель, яка є бестселером Apple, не вражає. 

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За даними дослідницької компанії Canalys, Apple була єдиним постачальником у п’ятірці лідерів, який зафіксував зростання поставок у третьому кварталі, збільшивши свою частку на світовому ринку смартфонів до 18% з 15% рік тому. Збільшення частки відбулося внаслідок скорочення загального ринку смартфонів на 9%, повідомляє Canalys.

Минулого місяця компанія заявила, що вироблятиме свій iPhone 14 в Індії, оскільки технічний гігант переносить частину свого виробництва з Китаю, щоб убезпечити ризики, пов’язані зі зростанням напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

За оцінками TrendForce, у 2023 році частка виробництва Apple в Індії перевищить 5% і з роками зростатиме.

Нагадаємо:

Корпорація Apple Inc відмовляється від планів щодо збільшення виробництва своїх нових iPhone цього року після того, як очікуваний сплеск попиту не відбувся.

Економічна правда

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