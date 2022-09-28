Apple згортає плани щодо збільшення випуску iPhone 14 – Bloomberg

Корпорація Apple Inc відмовляється від планів щодо збільшення виробництва своїх нових iPhone цього року після того, як очікуваний сплеск попиту не відбувся.

Про це пише Bloomberg News з посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

Bloomberg повідомляє, що компанія попросила постачальників скоротити зусилля зі збільшення виробництва iPhone 14 на 6 мільйонів одиниць у другій половині цього року.

Продажі iPhone у Китаї, найбільшому ринку смартфонів, знижуються останнім часом через економічний спад. Кількість замовлень iPhone 14 в країні в перші три місяці після надходження в продаж виявилася на 11% меншою від числа замовлень iPhone 13 в той же період минулого року, згідно з даними Jefferies.

"Натомість компанія зі штаб-квартирою в Купертіно, штат Каліфорнія, планує випустити 90 мільйонів телефонів за цей період, що майже стільки ж, скільки було рік тому, і відповідно до початкового прогнозу Apple цього літа", - пише Reuters.

Цього тижня Apple заявила, що почне виробництво iPhone 14, випущеного на початку цього місяця, в Індії, оскільки технологічний гігант переносить частину свого виробництва з Китаю.

Економічна правда