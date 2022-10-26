У Києві у середу продовжилися віялові відключення

У столиці з 7:45 розпочалися стабілізаційні відключення світла за розпорядженням Укренерго.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

Всі споживачі електроенергії у Києві розділені на 3 групи, кожна з яких буде відключатися в визначений проміжок часу.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час", – зазначили у компанії.

Крім того, можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

На розподільчих мережах також трапляються аварії з різних причин, наприклад – перенавантаження, пошкодження сторонніми особами тощо. Як наслідок, споживачі можуть бути без енергопостачання. Дізнатись час планових відключень за адресою можна за посиланням.

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