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Зеленський увів до складу РНБО голову Нацбанку Пишного

Вівторок, 25 жовтня 2022, 21:45 - Олексій Павлиш

Президент України Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову НБУ Андрія Пишного (за згодою).

Про це йдеться в указі президента №736/2022 від 25 жовтня.

Згідно з цим указом, зі складу РНБО виведено колишнього голову НБУ Кирила Шевченка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадуємо:

На початку жовтня ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.

Економічна правда

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