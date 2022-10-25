Зеленський увів до складу РНБО голову Нацбанку Пишного

Президент України Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову НБУ Андрія Пишного (за згодою).

Про це йдеться в указі президента №736/2022 від 25 жовтня.

Згідно з цим указом, зі складу РНБО виведено колишнього голову НБУ Кирила Шевченка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадуємо:

На початку жовтня ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.

Економічна правда