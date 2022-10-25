Зеленський увів до складу РНБО голову Нацбанку Пишного
Вівторок, 25 жовтня 2022, 21:45 -
Президент України Володимир Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову НБУ Андрія Пишного (за згодою).
Про це йдеться в указі президента №736/2022 від 25 жовтня.
Згідно з цим указом, зі складу РНБО виведено колишнього голову НБУ Кирила Шевченка.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадуємо:
На початку жовтня ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.
Економічна правда
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