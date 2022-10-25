Німеччина надасть Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання

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Німеччина виділить 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання для України, яке допоможе реагувати на терористичні атаки Росії на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Зазначається, що про це попередньо домовились міністерка Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке та міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, цю домовленість сторони фіналізують найближчим часом.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою.

На виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Альтернативні джерела енергії в Україні будуть", – наголосив Чернишов.

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