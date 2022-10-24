Шмигаль розповів, скільки становить інвестиційний потенціал українського аграрного сектору

Інвестиційний потенціал аграрного сектору України становить щонайменше 34 мільярда доларів навіть за нинішніх складних умов.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на відкритті V Українсько-німецького економічного форуму, повідомляє Укрінформ.

"Інвестиційний потенціал українського агарного сектору щонайменше 34 млрд дол. Це те, що ми бачимо сьогодні. Кожен вкладений євро однозначно принесе гарантований прибуток вже у найближчій перспективі, негайно після завершення війни", – сказав глава уряду.

Він наголосив, що аграрний сектор є локомотивом української економіки. До повномасштабної збройної агресії Росії він демонстрував зростання на рівні 5-6% щороку і становив суттєвий відсоток ВВП.

"Сьогодні через окупацію, замінування, експортну блокаду наших портів цей сектор втрачає. Але, я переконаний, завдяки європейським та німецьким інвестиціям швидко відновиться", – додав Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що розв'язана росією війна показала справжній внесок України у глобальну продовольчу безпеку.

Деякі країни Африки опинилися на межі голоду, але завдяки "зерновій ініцативі" цього вдалося уникнути. За два місяці роботи "зернового коридору" Україна експортувала понад 6 млн тонн аграрної продукції.

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