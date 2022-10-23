Ізраїльський суд дозволив морську угоду про кордон з Ліваном

getty images

Верховний суд Ізраїлю в неділю відхилив петиції, які б затримували угоду про кордон з Ліванов, за якою відкриваються двері для розвідки морських джерел енергії.

Про це повідомляє Reuters.

Угода вперше встановлює кордон між водами Лівану та Ізраїлю, а також встановлює механізм для обох країн отримувати роялті від розвідки TotalEnergies морського газового родовища, яке проходить через кордон.

Однак депутати опозиції попросили суд змусити уряд, який прагне прискорити угоду перед виборами 1 листопада, провести повне голосування в парламенті.

Рішення суду усуває одну з останніх перешкод в Ізраїлі, яка могла зірвати угоду.

Попри обмежений обсяг, морська угода знаменує значний компроміс між сусідами з історією війни та ворожнечі, відкриваючи шлях для розвідки морських джерел енергії та пом’якшуючи джерело недавньої напруженості.

Сполучені Штати оцінили угоду як "історичний прорив".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

З 31 березня 2023 року Ізраїль заборонить польоти Boeing 747 і подібних літаків із чотирма двигунами, щоб зменшити рівень шуму та забруднення повітря.

Видобуток природного газу в Ізраїлі зріс на 22% у першій половині року, оскільки уряд планує збільшити експорт до Європи, де триває найгірша енергетична криза за десятиліття.