"Рівнеазот" Фірташа аварійно зупинився через знеструмлення

Ракетна атака по об’єктах енергетичної інфраструктури 22 жовтня у Рівному призвела до часткового знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот" і аварійної зупинки ключових цехів з виробництва мінеральних добрив.

Про це повідомляє пресслужба Group DF.

Внаслідок відсутності електроенергії було зупинено цехи: аміаку, азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри. Завдяки зусиллям працівників зупинка цехів була проведена згідно з регламентами, а екологічна ситуація на підприємстві знаходиться в межах норм.

"Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва", – зазначається в повідомленні.

Компанія додала, що повністю виконає всі договірні обов‘язки перед фермерами та агрохолдингами щодо постачання мінеральних добрив в осінній сезон.

Наразі на підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Прийом стічних вод з м. Рівне відбувається у штатному режимі.

Group DF Дмитра Фірташа володіє азотним холдингом Ostchem, який об’єднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні, а саме: "Рівнеазот", Черкаський "Азот", також Сєвєродонецький "Азот" та "Стирол" (не працюють і знаходяться на окупованих територіях).

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