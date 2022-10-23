У Саудівській Аравії розпочалось будівництво міста майбутнього 

Саудівська Аравія розпочала будівництво серед пустелі проєкту The Line у Неомі, "місті майбутнього".

Про це повідомляє Dezeen.

Зараз екскаватори копають широкі траншеї в пустелі для міста довжиною 170 кілометрів і висотою 500 метрів, розраховане на проживання 9 млн осіб. Воно розташовуватиметься в північно-західній провінції Табук.

The Line — це один із низки проєктів, з яких складається Неом, загальною вартістю $500 млрд. Основна його мета – створення туристичного міста з простором для роботи, розваг і життя на основі штучного інтелекту, де все буде доступним за 5 хвилин ходьби. Громадський транспорт має пов’язати будь-які точки міста за 20 хвилин.

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