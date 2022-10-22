Угорщина сподівається на економічне зростання в 1% у 2023 році

getty images

Уряд Угорщини сподівається досягти економічного зростання на рівні 1% у 2023 році після вжиття заходів для підтримки інвестицій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд проросійського лідера Віктора Орбана намагається захистити громадян і компанії від різких цін на тлі енергетичної кризи та повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке ось-ось увійде в дев’ятий місяць.

Так, міністри обговорюють зміну податку на прибуток для банків, щоб стимулювати кредитування для стимулювання зростання економіки навіть в умовах значної інфляції та високих процентних ставок.

Додається, що центральний банк Угорщини підвищив облікову ставку до 18% 14 жовтня, щоб стримати девальвацію валюти країни щодо євро. Цьогоріч форинт знизився на 10%, що зробило його третьою найгіршою валютою ринків, що розвиваються.

Нагадаємо:

Угорщина відкрила на кордоні з Україною великий залізничний термінал для перевантаження контейнерів із широкої колії на вузьку - цей проєкт дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

ВІДЕО ДНЯ

Угорщина отримала від "Газпрому" відстрочку для платежів у розмірі близько 1,9 мільярда євро, які вона мала б перерахувати протягом цього опалювального сезону.

Європейська комісія в неділю рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.