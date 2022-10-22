Дев’ять російських суден передано від АРМА в управління українському підприємству

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Прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили передачу дев’яти суден, якими володіли російські фірми, від АРМА в управління українському підприємству.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Передача суден, загальною вартістю 532 млн грн, має забезпечити надходження доходів від управління ними до держбюджету України.

"Судна прибули в Україну наприкінці 2021 - початку 2022 років. Здійснюючи господарську діяльність із транспортування вантажів, російські підприємства-власники суден, сплачували податки та наповнювали бюджет РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

Додається, що на судна було накладено арешт в рамках розслідування кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

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