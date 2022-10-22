Всі розділи
Укр / Рус

Дев’ять російських суден передано від АРМА в управління українському підприємству

Субота, 22 жовтня 2022, 13:33 - Ігор Пилипів
 
Telegram Офісу Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили передачу дев’яти суден, якими володіли російські фірми, від АРМА в управління українському підприємству.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. 

Передача суден, загальною вартістю 532 млн грн, має забезпечити надходження доходів від управління ними до держбюджету України. 

"Судна прибули в Україну наприкінці 2021 - початку 2022 років. Здійснюючи господарську діяльність із транспортування вантажів, російські підприємства-власники суден, сплачували податки та наповнювали бюджет РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора", – йдеться в повідомленні.

Додається, що на судна було накладено арешт в рамках розслідування кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Також читайте: Фрідман, Ротенберги, Лісін та інші російські олігархи тепер під українськими санкціями. А що це дає?

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 19 жовтня щодо запровадження санкцій на 1374 компанії та 256 російських бізнесмени.

АРМА Генпрокуратура суднобудування Росія
Матеріали за темою
Уряд продовжив термін проведення конкурсу на голову АРМА на 3,5 місяці 28 вересня 2022, 15:32
На зміцнення обороноздатності України АРМА передало понад 450 мільйонів 24 вересня 2022, 10:00
АРМА передали активи та нерухомість підприємства російського мільярдера на 300 мільйонів 21 вересня 2022, 15:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті