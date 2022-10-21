Унаслідок ударів з 10 жовтня РФ завдала збитків на мільярди доларів – глава Міненерго

Росія ударами з 10 жовтня вразила щонайменше половину теплових генеруючих потужностей України та завдала збитків на мільярди доларів.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами міністра, не всі постраждалі енергоблоки припинили роботу повністю.

Галущенко підкреслив, що 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури було вражено під час атак, які були спрямовані на знищення енергетичної системи України - ціль, яка, за його словами, не була досягнута.

"Це досить велика потужність. Можу вам сказати, що це... мінімум половина потужностей теплової генерації, навіть більше", - сказав він, відповідаючи на питання про масштаби збитків.

"Цього тижня вони атакували низку теплових генерацій (станцій)", - сказав Галущенко, додавши, що в результаті цих атак Україна втратила 4000 МВт генеруючих потужностей.

"Ми бачимо, що вони цілили по ряду нових об'єктів, але також обстрілювали об'єкти, які вже були обстріляні раніше, щоб повністю їх знищити", - додав Галущенко.

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Він зазначив, що імпорт електроенергії може бути одним із варіантів виходу України з кризи, і що деякі трейдери вже почали переговори з постачальниками.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій - це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

У середу, 12 жовтня, повідомлялось, що близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами.

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Економічна правда