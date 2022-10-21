Понад 250 обʼєктів теплопостачання в Україні відновили після обстрілів

В Україні відновили понад 250 обʼєктів теплопостачання, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

"580 котелень і теплових пунктів пошкоджено із 24 лютого, 253 з них уже відновлено", - сказав Чернишов.

Також вже вдалося реконструювати три теплоелектроцентралі, на чотирьох відновлювальні роботи перебувають на завершальній стадії.

Натомість ще 12 ТЕС і ТЕЦ потребують екстреного відновлення.

Також міністр Чернишов розповів, що на місцевому рівні формуються аварійні запаси обладнання, які використовуватимуться у випадку тривалого відключення постачання енергії.

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