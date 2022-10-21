"Зроблено неможливе": на Донеччині частково відновили газопостачання – ОВА

На Донеччині частково відновили газопостачання: централізоване опалення буде у 15 громадах Донеччини, у 10 громадах опалюватимуться об'єкти критичної інфраструктури та будуть облаштовані пункти обігріву.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Це - без перебільшення - героїчний вчинок усіх, причетних до цього процесу. Зокрема, працівників облгазу, Укртрансгазу, обласної та місцевих військових адміністрацій.

Таку високу оцінку висловив на засіданні Штабу з підготовки об'єктів ЖКГ до осіннньо-зимового періоду під час воєнного стану міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Дякую пану міністру за високу оцінку роботи, втім, розумію, що навіть ці наші зусилля не гарантують безперебійного проходження опалювального сезону. Крім того, не забезпечують централізованого опалення на усій території області", - написав Кириленко.

За його словами, централізоване опалення буде у 15 громадах Донеччини, у 10 громадах опалюватимуться об'єкти критичної інфраструктури та будуть облаштовані пункти обігріву.

"У 10 громадах на даний час централізоване опалення неможливе - передусім тому, що там точаться активні бойові дії й відновлення зруйнованої критично важливої інфраструктури неможливе.

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На сьогоднішній день теплоносій вже отримують 4 лікарні та 10 закладів освіти в Андріївській, Удачненській та Шахівській громадах. Загалом же опалювальний сезон стартує на Донеччині з 1 листопада. На терміни його початку, звичайно, можуть вплинути як погода, так і військові дії - ворог обов'язково використає фактор морозів як зброю передусім проти цивільного населення", - додав голова ОВА.

Також він зауважив, що населення, особливо із зони безпосередніх бойових дій, продовжують евакуйовувати.

Раніше газопостачання на Донеччині було припинено унаслідок російських обстрілів. Влітку прогнозувалося, що взимку регіон може повністю лишитися без газу.

Економічна правда