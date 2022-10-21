"Дніпроазот" Коломойського програв суд щодо штрафу АМКУ на 80 мільйонів

Госпсуд Києва 20 жовтня підтримав рішення АМКУ у справі щодо АТ "Дніпроазот": заводу, що контролюється групою Приват Ігоря Коломойського, відмовили у скасуванні штрафу на 80 млн грн, який наклав АМКУ у кінці 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

У Комітеті заявили, що підприємство у 2017 - 2019 роках зловживало монопольним становищем на ринку. Зокрема, у 2018 році зупиняло виробництво товару та припиняло його реалізацію.

Основною причиною зупинки виробництва "Дніпроазот" називав подорожчання газу та відсутність обігових коштів. При цьому Комітет не виявив суттєвих змін у вартості газу та було встановлено наявність обігових коштів на рахунках підприємства.

АМКУ наразі в рамках іншої справи досліджує питання встановлення цін "Дніпроазотом" в період 2017 - 2019 років.

"Дніпроазот" - єдиний в Україні виробник рідкого хлору, реагенту, який використовується для знезараження питної води та очищення стічних вод в Україні.

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У грудні 2021 року АМКУ оштрафував АТ "Дніпроазот" Ігоря Коломойського на 80,1 млн грн за зупинку виробництва та реалізації рідкого хлору у 2018 році.

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Економічна правда