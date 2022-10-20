"Укренерго" попереджає про тимчасове відключення електрики ще в трьох областях: причини
Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго в Telegram.
Причина - різке збільшення рівня споживання електроенергії.
"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - додали в компанії.
"У Полтавській області зростає навантаження на енергосистему. "Укренерго" продовжує вводити тимчасові відключення. Зараз маємо швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергоємні прилади!", - додав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Нагадаємо:
Мешканців Києва та області, а також Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини просять терміново скоротити споживання електроенергії.
В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії.
Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.
Економічна правда