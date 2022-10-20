"Укренерго" попереджає про тимчасове відключення електрики ще в трьох областях: причини

Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго в Telegram.

Причина - різке збільшення рівня споживання електроенергії.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - додали в компанії.

"У Полтавській області зростає навантаження на енергосистему. "Укренерго" продовжує вводити тимчасові відключення. Зараз маємо швидко зменшити споживання. Необхідно вимкнути енергоємні прилади!", - додав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Нагадаємо:

Мешканців Києва та області, а також Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини просять терміново скоротити споживання електроенергії.

ВІДЕО ДНЯ

В центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії.

Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

Економічна правда