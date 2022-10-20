НБУ трохи покращив прогноз падіння ВВП цьогоріч, очікує зниження інфляції у наступні роки

Інфляція наприкінці цього року прискориться до близько 30%, але знижуватиметься в наступні роки за умови очікуваного зниження безпекових ризиків і злагодженої монетарної та фіскальної політики.

Про це йдеться у прогнозі НБУ, заявив на брифінгу голова регулятора Андрій Пишний.

У НБУ заявляюють, що в умовах повномасштабної війни інфляція очікувано зростає, але залишається керованою.

Наголошується, що основна причина зростання інфляції незмінна - це наслідки повномасштабної війни.

"Серед них, зокрема порушення ланцюгів постачання та руйнування виробництв. І як наслідок – скорочення пропозиції товарів та послуг і збільшення витрат бізнесу.

Додатковий тиск на ціни зумовлювало коригування офіційного курсу гривні до долара США, яке відбулося в липні та сприяло зміцненню стійкості нашої економіки в умовах "війни на виснаження".

Подальше зростання інфляції у світі також позначалося на цінах в Україні", - підкреслили в НБУ.

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Натомість фіксація житлово-комунальних тарифів і насичення внутрішнього ринку пальним зі збереженням його пільгового оподаткування сповільнювали темпи зростання цін, відзначають в регуляторі.

Планове зменшення обсягів фінансування бюджету з боку НБУ у липні-жовтні стримували погіршення інфляційних очікувань.

"Цьогорічне прискорення інфляції можна вважати доволі помірним, ураховуючи виклики наймасштабнішої європейської війни з часів Другої світової та багаторічні інфляційні рекорди в багатьох країнах світу", - додють в регуляторі.

Так, Національний банк очікує, що з наступного року інфляція почне сповільнюватися завдяки:

поступовому налагодженню логістики та виробництва;

згасанню світової інфляції;

помірно жорстким монетарним умовам;

виваженій монетарній політиці уряду та відмові від монетизації бюджету.

Зниження безпекових ризиків з середини наступного року, яке є основним припущенням базового прогнозу НБУ, дасть змогу:

поліпшити інфляційні очікування;

зменшити ризики для підприємницької діяльності;

знизити виробничі витрати та налагодити логістику;

відновити потужності підприємств.

Підкреслюється, що все це сприятиме сповільненню інфляції наступного року нижче 21%, а ще за рік - нижче 10%.

Швидшому сповільненню інфляції в наступні роки заважатиме передусім висока вартість енергоносіїв, що спонукатиме до поетапного приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів.

Після глибокого спаду на початку війни економічна активність поволі відновлюється, додаюь в НБУ.

"Цьому сприяють подальше звільнення українських земель від російських окупантів, адаптація бізнесу до нових умов та робота "зернового коридору".

Натомість стримують відновлення економіки логістичні проблеми, руйнування потужностей підприємств, зниження реальних доходів громадян та нижчі показники сільського господарства", - йдеться у заяві.

Через це Національний банк лише незначно поліпшив оцінку падіння ВВП в поточному році - на близько 32%.

У 2023-2024 роках економіка відновлюватиметься поступово – темпами на рівні 4-5%.

Нагадаємо:

Національний банк України на засіданні у четвер, 20 жовтня, очікувано не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%.

Економічна правда