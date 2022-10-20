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НБУ залишив облікову ставку 25%

Четвер, 20 жовтня 2022, 14:01

Національний банк України на засіданні у четвер, 20 жовтня, очікувано не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%.

Про це стало відомо з трансляції брифінгу регулятора.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що споживча інфляція в Україні у вересні становила до 24,6% у вересні, а базова інфляція перевищила 20%. 

За попередніми оцінками НБУ,  прискорення інфляції триває й у жовтні.

Основними чинниками зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни росії проти України. Зокрема: 

  • порушення ланцюгів постачання;
  • руйнування виробництв;
  • скорочення пропозиції товарів та послуг;
  • збільшення витрат бізнесу. 

Крім цього, проінфляційним чинником став ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, а також зростання інфляції у світі.

Водночас фактична цінова динаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз НБУ. Зростання цін стримували фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги і насичення внутрішнього ринку пальним разом зі збереженням його пільгового оподаткування.

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"Планове зменшення обсягів монетизації бюджету, а також додаткові заходи Національного банку з калібрування валютних обмежень сприяли зниженню тиску на валютному ринку і відповідно стримували погіршення очікувань", – додав очільник регулятора.

Економічна правда

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