НБУ залишив облікову ставку 25%

Національний банк України на засіданні у четвер, 20 жовтня, очікувано не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%.

Про це стало відомо з трансляції брифінгу регулятора.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що споживча інфляція в Україні у вересні становила до 24,6% у вересні, а базова інфляція перевищила 20%.

За попередніми оцінками НБУ, прискорення інфляції триває й у жовтні.

Основними чинниками зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни росії проти України. Зокрема:

порушення ланцюгів постачання;

руйнування виробництв;

скорочення пропозиції товарів та послуг;

збільшення витрат бізнесу.

Крім цього, проінфляційним чинником став ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, а також зростання інфляції у світі.

Водночас фактична цінова динаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз НБУ. Зростання цін стримували фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги і насичення внутрішнього ринку пальним разом зі збереженням його пільгового оподаткування.

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"Планове зменшення обсягів монетизації бюджету, а також додаткові заходи Національного банку з калібрування валютних обмежень сприяли зниженню тиску на валютному ринку і відповідно стримували погіршення очікувань", – додав очільник регулятора.

Економічна правда