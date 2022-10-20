НБУ залишив облікову ставку 25%
Національний банк України на засіданні у четвер, 20 жовтня, очікувано не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%.
Про це стало відомо з трансляції брифінгу регулятора.
Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що споживча інфляція в Україні у вересні становила до 24,6% у вересні, а базова інфляція перевищила 20%.
За попередніми оцінками НБУ, прискорення інфляції триває й у жовтні.
Основними чинниками зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни росії проти України. Зокрема:
- порушення ланцюгів постачання;
- руйнування виробництв;
- скорочення пропозиції товарів та послуг;
- збільшення витрат бізнесу.
Крім цього, проінфляційним чинником став ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, а також зростання інфляції у світі.
Водночас фактична цінова динаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз НБУ. Зростання цін стримували фіксація тарифів на житлово-комунальні послуги і насичення внутрішнього ринку пальним разом зі збереженням його пільгового оподаткування.
"Планове зменшення обсягів монетизації бюджету, а також додаткові заходи Національного банку з калібрування валютних обмежень сприяли зниженню тиску на валютному ринку і відповідно стримували погіршення очікувань", – додав очільник регулятора.
Економічна правда