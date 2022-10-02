ОПЕК+ збирається скоротити видобуток нафти на понад 1 мільйон барелів на день

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Група виробників нафти ОПЕК+ розгляне можливість скорочення видобутку більш ніж на 1 мільйон барелів на день, щоб стабілізувати ціни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Причиною сильного скорочення є занепокоєння тим, що світова економіка швидко сповільнюється в умовах стрімкого посилення монетарної політики. Зміцнення долара також вплинуло на ціни. За словами представників ОПЕК+, остаточне рішення щодо розміру скорочень не буде прийнято до зустрічі міністрів.

Нафта марки Brent піднялася вище 125 доларів за барель після вторгнення Росії в Україну в лютому. Відтоді вона впала до 85 доларів, зменшивши надприбутки Саудівської Аравії, Росії, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших членів коаліції.

Альянс із 23 країн має зустрітися в середу у своїй штаб-квартирі у Відні, йдеться в заяві секретаріату ОПЕК у суботу. Група збиралася щомісяця в режимі онлайн, і не очікувалося, що організовуватимуть особисту зустріч принаймні до кінця цього року.

Банки, сере яких JPMorgan Chase & Co., заявили, що ОПЕК+ може знадобитися знизити видобуток щонайменше на 500 000 барелів на день, щоб стабілізувати ціни. Хеліма Крофт, головний стратег із сировинних товарів RBC Capital Markets LLC, сказала, що група може зробити вибір на користь удвічі більшого скорочення.

"Я підозрюю, що вони, можливо, не захочуть йти особисто для незначного кроку", - сказав Крофт.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту незначно змінились під час азійських торгів у п'ятницю, хоча вони прямували до свого першого тижневого зростання за п’ять тижнів завдяки слабшому долару США та ймовірності того, що ОПЕК+ погодиться скоротити видобуток нафти.