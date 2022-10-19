Зеленський не виключає виведення з ладу енергосистеми: Готуємось до різних сценаріїв

фото: Facebook Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ і сіл.

Про це він заяви на стратегічній нараді щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення, повідомляє Офіс президента.

У нараді під головуванням Зеленського взяли участь: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, представники ДСНС, керівники енергетичних підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Учасники зустрічі обговорили заходи для ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України.

Крім того, розглядалися актуальні питання щодо безпеки на критично важливих об’єктах, які забезпечують життєдіяльність міст, селищ і сіл України, а також необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів об’єктів енергозабезпечення військами країни-терориста - Росії", - йдеться у повідомленні.

"Обговорили необхідні кроки з ліквідації наслідків у разі виведення з ладу енергосистеми України. Працюємо над створенням мобільних пунктів живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл.

Готуємось до різних сценаріїв можливих наслідків. Україна захистить себе. Хоч би що планував і робив ворог", - написав Зеленський у Facebook.

"Було обговорено сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності. Учасники погодили необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах.

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Окремо зупинилися на питанні співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії", - додали в ОП.

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Економічна правда