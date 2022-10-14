Кабмін планує збільшити військові видатки на 387 мільярдів: як розподілять кошти

Кабінет міністрів пропонує збільшити військові видатки у державному бюджеті на 2022 рік на 387 мільярдів гривень.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідний законопроєкт №8126 депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді 14 жовтня.

"Бюджет цього року буде знову змінений. Вже 8-ий раз з початку війни", – зазначає нардеп.

Зазначається, що покривати ці видатки планується з внутрішніх запозичень, у тому числі з "друку" гривні.

Планується збільшити фінансування таких напрямів:

Міноборони – 365,2 млрд грн;

МВС – на 12,9 млрд грн;

СБУ – на 3,7 млрд грн;

ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;

Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;

УДО – на 600 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

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У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порявняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.





