Віялові відключення наразі не застосовуються – Укренерго

НЕК "Укренерго" пояснює відключення електроенергії в деяких містах черговим обстрілом російських окупантів, графіки аварійних обмежень електропостачання споживачам не вводили.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії додали, що наразі енергетики працюють над відновленням живлення споживачів, які залишилися без cвітла внаслідок обстрілів.

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" наразі не вводив графіків аварійних обмежень споживачів", – запевнили в компанії.

А також попросили споживачів ощадливо споживати електроенергію та зменшити споживання в пікові години вранці та ввечері. Це допомагає енергетикам балансувати енергосистему та відновлювати мережі після ворожих атак.

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