"Нібулон" завершив перший етап будівництва нового зернового терміналу в Ізмаїлі

СП "Нібулон" закінчив перший етап будівництва нового зернового терміналу в Ізмаїлі.

Про це йдеться в заяві гендиректора "Нібулона" Андрія Вадатурського.

"Я змінив свого батька на посаді генерального директора компанії "НІБУЛОН" після його трагічної смерті разом із моєю матір’ю 31 липня поточного року. Війна не лише позбавила компанію її засновника, але також серйозно порушила її роботу та виконання основних завдань. Постраждало все наше виробництво, логістика та експортні можливості", - заявив Вадатурський.

За його словами, 20% активів компанії знаходяться в умовах тимчасової окупації в південних та східних регіонах України, а обсяги експорту різко впали у порівнянні з попередніми роками.

"Оскільки сьогодні компанія "НІБУЛОН" не може працювати у звичному режимі, транспортні витрати для аграріїв зросли в десять разів. Це зменшило їхні прибутки та призвело до суттєвого підвищення цін для кінцевого споживача", - додав гендиректор компанії.

"Я радий повідомити, що ми закінчили перший етап будівництва нового терміналу компанії "НІБУЛОН" в Ізмаїлі Одеської області, який розпочав мій покійний батько.

Це допоможе нам пом’якшити збій використання наших встановлених експортних маршрутів. На Конференції з відновлення України в Лугано у липні Міністр інфраструктури України приділив особливу увагу новому річковому порту в Ізмаїлі. Європейський Союз наголосив на важливості створення нових логістичних маршрутів такого типу між Україною та ринками ЄС до відновлення доступу України до чорноморських шляхів.

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Ці та інші нещодавні інвестиції компанії "НІБУЛОН" допоможуть зберегти наші позиції на ринку та забезпечать стабільність нашого бізнесу і незалежність від тимчасового зернового коридору через Одесу", - сказав він.

Нагадаємо:

У квітні Ізмаїльська міська рада надала СП "Нібулон" дозвіл на розробку проєкту землеустрою про відведення земельної ділянки площею 20 га терміном на 49 років для будівництва та експлуатації терміналу для перевалки зернових вантажів.

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами 31 липня загинув засновник та незмінний генеральний директор одного з найбільших українських агропідприємств "Нібулон" Олексій Вадатурський. Йому було 74 роки.

Дружина Вадатурського також загинула. Відомо, що в будинок подружжя влучив ворожий снаряд.

Економічна правда