"Нібулон" збудує в Ізмаїлі термінал для зернових на Дунаї

Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Ізмаїльська міська рада надала СП "Нібулон" дозвіл на розробку проєкту землеустрою про відведення земельної ділянки площею 20 га терміном на 49 років для будівництва та експлуатації терміналу для перевалки зернових вантажів.

Про це повідомляє "Південь.Today".

"Нібулон" має намір побудувати власний перевалочний комплекс для забезпечення своєї логістики, потужності Ізмаїльського морського порту та елеватора не будуть задіяні.

За словами ізмаїльського міського голови Андрія Абрамченка, підприємство розглядає можливість задіяти у своїх логістичних схемах флот Українського Дунайського пароплавства.

"Це велика інвестиція у міську економіку, нові робочі місця, надходження до міського бюджету, модернізація існуючих залізничних та автомобільних шляхів. Чим "Нібулон" відрізняється – це рейковою доставкою", – заявив Абрамченко.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну робота всіх портів, крім дунайських, виявилася заблокованою. Деякі великі українські підприємства розглядають можливість переведення своєї діяльності на територію півдня Одеської області.