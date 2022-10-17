У РФ припинили роботу 40% кінозалів

У Росії станом на серпень цього року 41% із 5700 кінозалів було закрито - горизонт планування репертуару на російських майданчиках скоротився до двох тижнів на тлі відходу з російського ринку провідних іноземних студій.

Про це заявв голова російської Асоціації власників кінотеатрів Олексій Воронков, пише Forbes Russia.

"На тлі відходу або призупинення роботи на російському ринку найбільших міжнародних кінокомпаній у країні було закрито понад 150 кінотеатрів - 7% від загальної кількості понад 2100 майданчиків. А в деяких великих 12-зальних кінотеатрах Росії через брак контенту працює лише половина залів", - йдеться у повідомленні.

"Говорячи про перспективу, ми на сьогоднішній день не знаємо, який контент виходитиме у лютому. Якщо раніше ми прогнозували і плюс-мінус розуміли, що буде у нас через півроку-рік, то зараз горизонт планування щодо російських фільмів скоротився до трьох місяців максимум, за іноземними картинами вже ніхто не планує.

Обрій планування виживання кінотеатрів скоротився до двох тижнів", - сказав Воронков.

Раніше голлівудські кіностудії Sony, Warner Bros., Disney, Paramount Pictures та ін. призупинили вихід своїх прем'єр у Росії та співпрацю з російськими прокатниками навесні цього року на тлі вторгнення РФ в Україну.

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Економічна правда