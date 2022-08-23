Російські кінотеатри не можуть показувати фільми в IMAX через вихід компанії з РФ

Російські кінотеатри не можуть показувати фільми в IMAX, незважаючи на те, що обладнання належить їм: для показів потрібний дозвіл від канадської компанії IMAX, яка пішла з Росії.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на директора об'єднаної кіномережі "Сінема Парк" та "Формула кіно" Олексія Васясіна.

Заборона поширюється, зокрема, на російські фільми.

IMAX - широкоформатна кінематографічна система, на якій засновано низку технологій кінопоказу та влаштування мережі кінотеатрів по всьому світу. Формат був розроблений канадською корпорацією "Мультискрин" у 1970 році та розрахований на використання для фільмокопій перфорованої кіноплівки шириною 70 мм із поздовжнім розташуванням кадру.

У Росії перші кінотеатри IMAX з'явилися 2003 року.

"Технічно проектор може показати будь-який фільм. Інше питання, що показати фільм у форматі IMAX без дозволу IMAX не можна. Навіть російські фільми в цьому форматі - "Рух вгору", "Сталінград" - зараз, на жаль, показувати ми не можемо, тому що є пряма заборона з боку компанії на використання формату", - сказав Васясін.

Він вважає, що канадська компанія повернеться до РФ за першої нагоди. Однак російські кінотеатри переглядатимуть умови договорів, щоб унеможливити односторонній вихід.

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Васясін вважає, що у разі відмови IMAX повернутися до Росії, компанії загрожують судові розгляди.

"На цьому обладнанні будемо показувати кіно в іншому форматі. У нас дуже жорсткий контракт із ними, за яким вони зобов'язані тут працювати. Якщо до кінця поточного року вони про цей контракт не згадають, буде суд", - додав він.

Нагадаємо:

Корпорація IMAX повністю пішла з російського ринку з 1 червня, але про це стало відомо лише в липні.

Економічна правда