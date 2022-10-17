Apple заморозила плани використання чіпів китайської YMTC у своїх гаджетах

Корпорація Apple відклала плани щодо використання чіпів пам'яті китайської компанії Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) у своїх продуктах.

Про це пише Nikkei Asia із посиланням на кілька джерел.

"Цей крок стався на тлі останнього раунду експортного контролю США, запровадженого проти китайського технологічного сектору, і є ознакою того, що обеження Вашингтона створюють жахливий ефект у ланцюжку поставок", - пише видання.

Nikkei Asia нагадує, що Apple спочатку планувала почати використовувати мікросхеми флеш-памʼяті YMTC NAND цього року. Спочатку у чіпи планувалося використовувати тільки для iPhone для китайського ринку.

Згодом компанія розглядала можливість закупівлі YMTC до 40% чіпів, необхідних для всіх iPhone.

Напередодні США додали найбільшого китайського виробника чіпів памʼяті YMTC і 30 інших китайських компаній до списку компаній, які офіційні особи США не змогли проінспектувати, що посилило напруженість у відносинах з Пекіном.

Діяльність YMTC також розслідує Мінторгівлі США щодо того, чи порушувала вона експортний контроль Вашингтона, продаючи мікросхеми китайської телекомунікаційної компанії Huawei Technologies Co Ltd, внесеної до чорного списку.

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Економічна правда