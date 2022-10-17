Американська Exxon Mobil призупинила видобуток нафти на "Сахалін-1" – Reuters

Видобуток нафти на російському проєкті "Сахалін-1" під керівництвом американської Exxon Mobil припинився через відмову останньої прийняти місцеве страхування танкерів після того, як західні страхові компанії відмовилися страхувати їх через санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що щахідні страховики зняли страхове покриття з танкерів, що експлуатуються Совкомфлотом – найбільшою російською судноплавною групою, проти якої були застосовані санкції після вторгнення Росії в Україну.

"Exxon відмовився приймати танкери Совкомфлоту", — повідомило одне джерело в галузі.

Також постраждали деякі вантажі, призначені для поставок на індійські нафтопереробні заводи, оскільки Exxon не визнала альтернативне покриття, про яке Совкомфлот домовився з російськими страховиками

Агентство пояснює, що ця ситуація демонструє, як сильно страхування і гарантії перестрахування суден впливають на операції з нафтою в контексті санкцій ЄС щодо страхових операцій з російською сирою нафтою, які набудуть чинності 5 грудня. А ще через два місяці вступлять у дію санкції, направлені проти російських нафтопродуктів.

До цього видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1" впав з 220 до 10 тисяч барелів на добу внаслідок рішення Exxon Mobil про вихід з проєкту.

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