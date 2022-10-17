У Мінреінтеграції розповіли, скільки ВПО можуть розмістити у побудованих модульних містах

В Україні наразі облаштували 6570 місць компактного проживання для переселенців та влада продовжує збільшувати їх кількість.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінеграції, передає Інтерфакс-Україна.

"В Україні облаштовано 6 570 місць компактного проживання ВПО (внутрішньо переміщених осіб), і держава продовжує збільшувати їх кількість. Для тих, хто проживає в них, легше забезпечити надання освітніх, медичних та інших послуг", – повідомили у відомстві.

У Мінреінтаграціїї пояснили, що організацію роботи з переселенцями покладено на місцеву й регіональну владу, однак у тісній взаємодії з центральною.

Для людей, які були змушені переїхати, розгорнули модульні міста в п'яти областях, 25 із таких міст побудував уряд Польщі.

Крім цього, наразі тривають переговори з міжнародними донорами та урядами інших країн щодо можливого залучення інвестицій.

"За дорученням президента України розробляється проєкт будівництва такого житла в регіонах. Кожна ОВА має визначити земельні ділянки, визначити пріоритети, затвердити програми, які можна запропонувати інвесторам, і це має бути зроблено до весни", - йдеться у повідомленні.

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