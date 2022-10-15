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МВФ прогнозує скорочення росту світового ВВП у 2023 році

Субота, 15 жовтня 2022, 18:00 - Ігор Пилипів
 
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МВФ знизив свій прогноз глобального зростання, зазначивши, що економіки стають дедалі більш вразливими до помилок у монетарній політиці.

Про це повідомляє Bloomberg.

МВФ попередив про погіршення прогнозів для світової економіки, знизивши свій прогноз глобального зростання наступного року до 2,7% з 2,9%, зафіксованих у липні, додавши, що він бачить 25% ймовірність того, що зростання економіки може скоротитись до показника нижчого за 2%. 

Ризик неправильного розрахунку політики різко зріс, оскільки зростання залишається нестабільним, а ринки демонструють ознаки стресу, йдеться у звіті МВФ у його World Economic Outlook. Приблизно одна третина світової економіки ризикує скоротитись наступного року, а США, Європейський Союз і Китай продовжуватимуть зупинятися у розвитку. 

Сполучене Королівство залишалося охопленим кризою на фінансових ринках. Прем'єр-міністр Ліз Трасс відреагувала, скасувавши частину свого пакета про скорочення податків. Проте у  Bloomberg Economics підрахувала, що їй все ще потрібно знайти ще 24 мільярди фунтів стерлінгів, щоб повернути борг до прийнятного рівня.

Енергетична криза в Європі наступного року, ймовірно, спричинить спад економіки Німеччини. Очікується, що ВВП скоротиться на 0,4% у 2023 році, оскільки стрімке зростання вартості електроенергії обмежує промислове виробництво та знижує споживчі витрати.

Китай натомість використовує суперечливий інструмент для вливання коштів у політичні банки вперше за понад два роки. Пекін все більше покладається на напівофіційних кредиторів для підтримки економіки, тоді як пом’якшення монетарної політики стримується зростанням глобальних процентних ставок.

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ВВП МВФ криза
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Економічна правда
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