Британці, побоюючись відключень електроенергії, скуповують генератори та ліхтарі

Британці, окрім зимового одягу та свічок, готуючись до можливих відключень електроенергії, запасаються портативними генераторами та пальниками.

Про це повідомляє Reuters.

National Grid цього місяця попередила, що Великобританія може зіткнутися з тригодинними запланованими відключеннями електроенергії в будинках і на підприємствах цієї зими. Основною загрозою є неможливість імпортувати електроенергію з Європи та залучення достатньої кількості імпорту палива для газових електростанцій.

Згідно з даними за перші 11 днів жовтня 2022 року з аналогічним періодом минулого року показало зростання продажів генераторів на 203% і збільшення продажів ліхтариків і ліхтариків на 43%. Про це заявив у п’ятницю найбільший британський роздрібний продавець будівельних матеріалів.

"Додається, що наразі неможливо точно стверджувати, що National Grid доведеться вдатися до відключень електроенергії цієї зими, очевидно, що споживачі готуються до цього найгіршого сценарію.

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