Всі розділи
Укр / Рус

У ДТЕК закликали скоротити використання електроенергії в Києві на 35-40%

Субота, 15 жовтня 2022, 16:14 - Ігор Пилипів
 
getty images

Генеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко просить киян скоротити використання електроенергії в суботу до 35-40%.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Facebook.

"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Тому прошу сьогодні перейти в режим максимальної економії споживання. Наша ціль для всього міста Київ - 35-40% скорочення! Персональне прохання до бізнесів: вимикайте світову рекламу, як внутрішню, так і вуличну", – зазначив Сергій Коваленко. 

Як повідомлялось раніше, росіяни завдали ракетного удару в один з енергетичних об’єктів Київщини, через що віялові відключення світла можуть відбутися більше ніж 4 години. Більш точний термін залежить від стану енергосистеми та розпорядження Укренерго.

Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, буде розміщений на сайті та соцмережах ДТЕК Київські електромережі

Подивитися графік відключень:  https://bit.ly/3EsVSDD

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Унаслідок ранкових повітряних атак держави-терориста об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань.

ДТЕК Київ електроенергія
Матеріали за темою
Віялові відключення: ДТЕК обмежила постачання світла у Києві та області 12 жовтня 2022, 10:21
Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару, є постраждалі – ДТЕК 11 жовтня 2022, 13:43
ДТЕК деталізував графік можливих відключень електроенергії в Києві 11 жовтня 2022, 11:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті